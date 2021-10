Rio della 'Casa di carta' spunta a sorpresa sull'Appennino emiliano

Un pezzo della Casa di Carta arriva in Emilia Romagna. Più precisamente sul nostro Appennino. Rio, al secolo Miguel Herran, l'attore spagnolo della celebre serie tv è infatti stato avvistato nel weekend scorso a Carpineti, piccolo Comune dell'Appennino Reggiano.Come riporta l'Ansa, l'artista si trovava in compagnia di una donna in un bar del paese di montagna, dove si è fermato per uno snach. Sulle prime gli avventori del locale hanno pensato fosse un sosia, fino a che la curiosità li ha spinti ad avvicinarli. Da lì la sorpresa, l'adepto del professore era proprio tra loro! A quel punto è scattata la gara ad accaparrarsi un selfie con il beniamino tv.

FOTO Miguel Herran, dal profilo Instagram ufficiale dell'attore