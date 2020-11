Risotto con mortadella bolognese al profumo di limone e pistacchio: la ricetta

Bologna e i i profumi mediterranei nel piatto. Come? Con un piatto particolare ma deciso, che vede come protagonista la mortadella di Bologna. Per il progetto #mortadella5sensi ecco la ricetta della foodblogger Viola Fregosi!

Tempi

Tempo di preparazione:30 minuti

Tempo di cottura: 25 minuti

Ingredienti

Riso Carnaroli, 200 gr

Mortadella bologna (trancio) 4 fette, circa 130 grammi

Latte - 30 grammi

Formaggio spalmabile 30 grammi

Mezzo bicchiere di vino bianco secco

Succo di mezzo limone

Brodo vegerale 1 litro

Uno scalogno

Olio Evo qb

Granella di pistacchio q.b.

Procedimento

Tagliare la mortadella a cubetti Prendere la mortadella e il latte e frullare in un mixer Aggiungere formaggio spalmabile e frullare di nuovo, fino ad ottenere un composto cremoso e omogeneo Prendere il brodo vegetale e portarlo a bollore Tritare lo scalogno e soffriggerlo in una padella con un po’ di olio extravergine a fiamma bassa Aggiungere il riso e tostare per 2-3 minuti. Sfumare con il vino bianco unito al succo di limone. Lasciare sfumare e aggiungere il brodo vegetale, portando il risotto a cottura Cinque minuti prima della fine della cottura aggiungere la crema di mortadella e mescolare Impiattare con la granella di pistacchi e aggiungere qualche cubetto di mortadella appena tagliato

Fonte ricetta: mortadellabologna.com