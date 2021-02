Ricette regionali: risotto con zucca e Strolghino di culatello

Tipico di Parma e Piacenza, è un insaccato dal sapore non forte prodotto con la rifilatura delle parti magre del culatello

Lo Strolghino, tipico di Parma e Piacenza, è un gustosissimo insaccato prodotto con la rifilatura delle parti magre del culatello.

E' ottimo per condire la pasta, il riso e l'orzo e si sposa bene con la zucca perchè non ha un sapore forte. Vediamo come si prepara il risotto con zucca e Strolghino di Parma.

Tempo di preparazione

10 minuti

Tempo di cottura

30 minuti

Ingredienti

3 etti di riso

burro q.b.

1 bicchiere di vino bianco

Formaggio grattugiato

sale q.b.

4 fette diu Strolghino

mezza cipolla cipolla

2 cucchiai di olio evo

400 grammi di zucca

mezzo litro di brodo vegetale

Procedimento