Voglia di cucina greca? 4 imperdibili ristoranti dalla tradizione ellenica

Avete voglia di agnello, maialino o pollo alla piastra o con contorno di yogurt? Sognate un piatto con souvlaka o gyros condito con tzatzìki, pomodoro e cipolla, arrotolata all'interno di una pita o una moussakà? Niente paura, non c'è bisogno di attendere il prossimo viaggio in Grecia perché a Bologna esistono svariati ristoranti che ripropongono cucina ellenica, con tanto di dolci tipici coma la pasta di filo e mandorle, sciroppi e miele. La nostra mini guida sui locali preferiti dai bolognesi:

To Steki

To Steki in via Largo Respiri: dispone di due sale interne e una veranda esterna dove poter pranzare o cenare anche all'aperto. Vasta la scelta di piatti, vini e bevande tipiche, aperto fino a tardi, in pieno centro.

Mythos

Mythos Ristorante Greco si trova in via Carlo Sigonio : appena fuori dal centro propone piatti tipici, anche vegetariani. Un ampio menù, dove sedersi sia per un pranzo veloce che una deliziosa cena. Disponibilità di parcheggio auto.

El Greco

Il ristorante El Greco è in via Nicolà Dall'Arca e propone souvlaki e moussaka in posto informale, tra vasi, dipinti murari e tovaglie a quadri in sale divise da archi. Un luogo molto particolare dove mangiare cibo ellenico.

Vikos

Vikos si trova via Luigi Tanari: un ristorante famigliare ed accogliente pensato per gustare cucina greca, sia di terra che di mare, dove scoprire o riassaporare piatti tipici della cucina greca, sia di terra che di mare.