Piatti senza glutine: 9 locali con proposte gluten-free a Bologna

L'intolleranza al glutine non può e non deve privare le persone di un buon pranzo o una cena al ristorante. Negli ultimi anni anche a Bologna diversi locali si sono "attrezzati" per soddisfare anche il palato dei celiaci, e varie le proposte sotto le Torri: la nostra mini guida!

Osteria del podestà

In pieno centro storico, via degli Orefici, 21, si preparano piatti della tradizione bolognese anche senza glutine.

Ristorante La Capriata

Specialità emiliane ricercate in un locale dall'atmosfera elegante con arredi minimal, giardino e cortile in Strada Maggiore 19 - Corte Isolani

Buca San Petronio

In via de' Musei 2/4, imperano i sapori della tradizione e mediterraneo con una selezioni di piatti senza glutine.

Ristorante Cesarina

In via Santo Stefano 19/B, piatti tipici dell’antica tradizione gastronomica bolognese anche per celiaci.

Trattoria Vecchio Mercato

Uscendo dal centro storico, in via Pietro Gobetti, 49/F, la trattoria pizzeria offre un'ampia scelta di piatti senza glutine.

Master Beer

In via Andrea Costa, fianco al centro commerciale Coop, il locale Master Beer propone pizze, primi piatti, contorni e specialità emiliane

Zenzero Ristorante Bistrot

In via Fratelli Rosselli, 18, vicino al MamBo il Museo d'Arte Moderna, si preparano ricette internazionali con ingredienti biologici e gluten-free.

Pan-8

In pieno centro a Bologna, in via D'Azeglio 8, è possibile trovare piatti vegetariani,opzioni vegane, opzioni senza glutine assaporando i gusti della tradizione