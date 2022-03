Sette ristoranti bolognesi da provare assolutamente: dove mangiare 'tipico'

Avete voglia di cucina bolognese e non sapete dove andare? Sotto le Torri a Bologna tanti locali propongono cucina tipica, ma alcuni sono proprio imperdibili!

Tra i primi posti che sentiamo di consigliare c'è Sfoglia Rina in via Castiglione 5/b, che propone ricette bolognesi a base di pasta artigianale in un locale conviviale con arredi curati e oggetti casalinghi. Da Bertino, in via delle Lame 55, vengno proposti piatti rustici tradizionali bolognesi, tra cui lasagna e bollito, in una sala rivestita in legno. In via Piella 16 c'è la Trattoria del Biassanot , una trattoria tipica che serve piatti classici bolognesi tra cui pasta e bistecca, oltre a vini locali e italiani. In via Righi c'è Trattoria del Rosso, un locale tradizionale che propone specialità bolognesi.

Un'altra trattoria è in via Andrea Costa 82, Trattoria Bertozzi, dove si cucinano specialità tradizionali bolognesi, anche per grandi gruppi di persone. I prodotti, rigorosamente a km 0, provengono dai Colli Bolognesi. Non da meno la Trattoria Monte Donato in collina, al civico 118 di via Siepelunga, dove si mangia bolognese da oltre un secolo, con pane, pasta e tigelle preparati "in casa". Terminiamo la nostra mini guida con l'Osteria 'Dal Nonno, sempre sui colli, in via di Casaglia 62. Qui crescentine e tigelle sono di produzione artigianale.