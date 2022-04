Dove mangiare pesce a Bologna: 5 imperdibili ristoranti

Bologna è una città dove la cucina regna, e se tortellini, ragù e mortadella la fanno da padroni, non sono da meno i ristoranti che offrono prelibatezze a base di pesce. Ecco la nostra guida in città: locali imperdibili per chi ama piatti della tradizione e innovazione al profumo di mare!

Partiamo dalla classica Osteria Bartolini – il Mare a Bologna, considerato un angolo di mare in pieno centro a Bologna, dove vengono presentate proposte che arrivano dall'Adriatico. In Piazza Malpighi, in una location unica piatti dal sapore inconfondibile e a base di pesce non potranno che farvi leccare i baffi! Proseguiamo con Acqua Pazza in via Augusto Murri, 168, dove c'è un'attenta ricerca della migliore materia prima, oltre a innovazione culinaria. Una cucina che riesce a presentare piatti dal sapore autentico, esaltati da ingredienti naturali che non stressano la naturalità del prodotto. Non da meno il Banco 32, Mercato Delle Erbe in via San Gervasio: un piccolo ristorante all'interno di un mercato che serve pranzi espressi e tapas serali a base di pesce. Collocato di fronte a una pescheria, è un luogo dove assaporare ottimo pesce e dobve viene offerta anche qualche proposta vegetariana per chi non incontra nel suo palato la materia prima utilizzata al Banco 32. Il Cantuccio invece, propone ricette di mare in un piccolo posto familiare ricco di arredi rétro, tra lampade liberty e tende con merletti in via Volturno, 4. Da non perdere Ittico Ristorante - Cucina di Mare dove è ampia la scelta tra crudo e cotto. Il locale è in via San Felice 38.