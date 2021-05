Ristoranti e locali vegan: dove mangiare a Bologna

La nostra guida sotto le Due Torri: dove mangiare ottimo cibo in ambienti particolari, curati in ogni dettaglo

Nel corso degli anni la cucina vegeteriana ha preso sempre più piede, ma questa non deve essere confusa con la dieta vegeteriana, che di base ha come unico 'vincolo' l'esclusione della carne, e dei prodotti ottenuti attraverso l'utilizzo dei tessuti degli animali. A Bologna numerosi locali offrono piatti vegetariani, ma sotto le Due Torri sono cinque i locali imperdibili! Scopriamoli insieme!

Clorofilla

Il ristorante Clorofilla è in Strada Maggiore, civico 64 e la salute vien mangiando è il suo slogan. Nel nel 1984 offre una scelta alimentare prevalentemente vegetariana, proponendo piatti con ingredienti leggeri, naturali e a volte "insoliti", ma che a poco a poco stanno diventando parte integrante della dieta adottata da numerose persone. Ma nel menù è possibile trovare anche alcuni piatti di chiara origine animale, come pesci o crostacei

Zenzero

Zenzero Ristorante Bistrot si trova a due passi dal MamBo il Museo d'Arte Moderna, in via Fratelli Rosselli 18. Un luogo tutto è rigorosamente cucinato con ingredienti provenienti da agricoltura biologica, freschi e di stagione selezionati. Il menù cambia ogni giorno, per mantenere la freschezza dei prodotti biologici usati nelle varie ricette!

Botanica Lab Cucina

Botanica Lab , in via Battibecco 4/c è il progetto di cucina plant-based che, come riportato sul sito, fa" bene al corpo e al pianeta". Il menù del pranzo propone ogni giorno piatti originali, mentre il menù della sera è concepito e creato con cadenza stagionale.

Estravagario

In via Mascarella c'è Estravagario, un luogo dove il piacere di una buona colazione, di un pranzo o di una cena contribuiscono al rispetto ambientale e allo sviluppo umano e sociale dei produttori che sono all’origine degli alimenti degustati. Le ricette sono vegetariane con utilizzo di latticini e uova. Generalmente viene offerta almeno un’opzione vegana. Non vengono utilizzate carni e pesci e i loro derivati.

Centro Natura

Il Centro Natura non è solo un ristorante, ma ha anche un ristorante. In via degli Albari c'è la struttura dedicata alla cura della salute della mente e del corpo, e c'è anche un piccolo ristorante self-service biologico e vegetariano di alta qualità con piatti preparati da materie prime certificate biologiche al 100%.

Malerba

Panini vegetariani e piatti vegani con ingredienti a km 0 in un locale con sgabelli e tavoli all'aperto, in Via Giuseppe Petroni 15/B.

Zazie

Frullati di frutta e pietanze vegetariane-vegane, anche senza glutine, in piccolo locale con pareti di pietra. Un posticino particolare in Via Malcontenti, 13,