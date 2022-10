Stramba richiesta di un tifoso ... Roberto Baggio non si tira indietro | VIDEO

L'ex rossoblu Roberto Baggio protagonista di un divertente siparietto che sta facendo il giro del web.

Il 'divin codino' è infatti stato fermato da un tifoso, che lo ha raggiunto con la richiesta di un autografo. E fin qui nulla di fuori dall'ordinario, visto il campione che è stato, di sovente Baggio si trova a siglare foto, magliette e fogli di carta. Questa volta però l'esuberante sostenitore ha avanzato una richiesta decisamente originale. Ha infatti voluto che l'ex calciatore lasciasse la propria firma sulla carrozzeria dell'automobile. Dentro e fuori ora il Pandino in questione porta l'impronta di un mito del calcio italiano.

"Un'altra macchina rovinata" - ha scherzato l'ex giocatore del Bologna- pronta la replica del suo interlocutore, che gaudente ha sentenziato: "Ma no. Ora è incedibile!". In effetti, c'è chi tra i commenti ha sottolineato il valore acquistato dal veicolo: "Ora vale più di una Ferrari", ha scritto un altro fan di Roby.

Baggio al Bologna, che mito!

Baggio nel cuore di molti, dunque.E anche dei bolognesi. Meteora al Dall'Ara, ma tanto bastò per fare sognare i tifosi, che arrivavano ad assieparsi sugli alberi pur di vederlo allenarsi. In partita poi, che sussulti! 22 gol in 26 . Il Pallone d'oro non delude. E la società felsinea arriva a contare 27.336 abbonati, raggiungendo un record storico.

La città si stringe intorno al suo nuovo idolo. Affetto ricambiato, in una recente intervista alla stampa locale Baggio ha infatti detto che nonostante la breve permanenza, Bologna gli è rimasta nel cuore.

(Video Instagram Calciatoribrutti )