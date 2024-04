Rocco Siffredi e Cristina D'Avena insieme? "Hanno giocato, ma futura collaborazione non è esclusa"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Il diavolo e l’acqua santa. Per carriera e tipo di pubblico non potrebbero esserci due personaggi più distanti di Rocco Siffredi e Cristina D’Avena. Eppure, almeno per un giorno, sono insieme. E forse hanno qualche progetto in comune. Possibile? Lo dimostrano almeno in un paio di foto, scattate alla Fiera del Fumetto Ancona Comics &Games domenica scorsa. Gli scatti, accompagnati dalla didascalia “presto grandi novità” sono stati pubblicati dai due artisti sui rispettivi profili Instagram.

Le foto hanno fatto il giro del web

Inevitabili i tanti commenti e le reazioni, che da due giorni stanno circolando su internet. Tra le tante reazioni e commenti, anche un post di Marco Bellavia, l’attore che ha interpretato Mirko, l’amore di Licia della serie ‘Kiss Me Licia’ che ha confermato il successo di Cristina D’Avena.

Cosa faranno i due artisti?

Che progetti hanno Rocco Siffredi e Cristina D’Avena? La risposta arriva dallo staff della cantante, che spiega come quei due scatti fossero “un gioco”. “Rocco e Cristina si conoscono da tanti anni – aggiunge Clarissa D’Avena, sorella minore e addetta stampa dell’artista – ed erano stati entrambi invitati alla Fiera del Comics di Ancona. Quella dei fumetti è una passione che li accomuna. Così hanno pensato di fare questo scherzo”. Progetti comuni? “Non è escluso in futuro che possano pensare ad una collaborazione – aggiunge Clarissa D’Avena - : ovviamente si tratterà di qualche iniziativa in linea con il pubblico di Cristina, che tra i suoi fan conta anche tanti bambini…”