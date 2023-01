Cremonini all'Olimpico. "Vedo il sole dopo 33 giorni di nebbia, qui aprile per la metereologia bolognese"

Cesare Cremonini, in vacanza a Roma per seguire il match del Bologna in programma allo stadio Olimpico, vede il sole in cielo e si lascia andare a facili ironie sul cupo meteo emiliano.

"Sono partito da Bologna per andare a vedere Roma-Bologna all’Olimpico, dopo 33 giorni di nebbia fitta emiliana senza uno straccio di sole, immersi nelle nubi eterne (erano mesi che non usciva il sole, autocit.)".

"Qui a Roma per la meteorologia bolognese è aprile. Ho appena rivisto dopo tanto tempo l’azzurro del cielo! Io e il mio migliore amico, Barba (bolognese romanista) accecati come due talpe di campagna, siamo increduli. Sono felice di tornare a Roma e all’Olimpico da turista (sono in vacanza) e super tifoso".