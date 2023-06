Russel Crowe per l'alluvione: "Unisciti a noi a Bologna, riempiamo tutti i sedili" | VIDEO

L'attore e musicista Russel Crowe che ha deciso di donare i ricavi dello spettacolo in programma a Bologna alle vittime della riunione, ha lanciato un appello sui social: "Alluvione devastante, unisciti a noi a Bologna, riempiamo ogni sedile". Lo show si terrà il 27 giugno al Comunale Nuveau in Piazza della Costituzione.

Il live è una delle tappe del tour internazionale della band del divo, che ne è voce e chitarra: il tour “Indoor Garden Party” ha preso il via il 9 maggio scorso in Australia e approda ora anche finalmente in Italia, affinchè il pubblico possa scoprire questo lato inedito ma non nuovo dell’artista.

Nonostante la pluripremiata carriera, per Russell Crowe la musica non è certo un suo amore recente: fin dagli anni Ottanta l’attore ha affiancato la passione per la settima arte a quella per le sette note. Lo show bolognese sarà anche il kick-off ufficiale del Terraviva Film festival, dedicato al cinema migrante e ai temi dell’inclusione, dell’ambiente e della sostenibilità che in autunno avrà la sua quarta edizione promossa da Genoma Films e l’Associazione Amici di Giana. Per lanciare la manifestazione e celebrare la sua presenza in Italia Russel Crowe riceverà il “Terraviva Award”, un prezioso riconoscimento per il suo costante e continuo impegno nella lotta al cambiamento climatico.

Vip per le popolazioni alluvionate