Salsa al mango: la ricetta della chef Sonia Peronaci

La salsa al mango è facilissima e rapida da preparare. Sonia Peronaci, cuoca, scrittrice e food blogger, consiglia di abbinarla come contorno a secondi di carne o pesce.

Vediamo come si prepara:

Tempo di preparazione : 10 minuti

Ingredienti per circa mezzo chilo di salsa

1 mango di circa 400 grammi al netto degli scarti

succo di mezzo lime

30 grammi di miele

50 grammi di senape di Digione

10 grammi di olio extravergine di oliva

sale q.b.

Procedimento

1) Per preparare la salsa al mango inizia pulendo il frutto, taglia a dadini la polpa e poni i cubetti in un contenitore alto. Aggiungi la senape e il miele.

2) Incorpora il succo di lime e l’olio extravergine di oliva. Aggiungi un pizzico di sale e lavora il composto frullando il tutto con un frullatore a immersione. Quando tutti gli ingredienti risulteranno ben amalgamati la tua salsa al mango sarà pronta.

Consiglio: si può preparare la salsa qualche ora prima dell’uso, conservandola in frigorifero. Se ne avanza, conservarla per massimo un giorno in frigorifero, in un contenitore sigillato ermeticamente.

Fonte ricetta: https://www.soniaperonaci.it