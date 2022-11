San Petronio, cambiano gli orari di apertura e visita

A partire da lunedì, 7 novembre, cambiano gli orari di apertura della Basilica di San Petronio. Inoltre sarà introdotta l'apertura differenziata per chi si reca nella chiesa della città per pregare e per chi è interessato a visitare il patrimonio storico e artistico conservato al suo interno.

I nuovi orari

Ingresso fedeli per la preghiera (area riservata Cappella della Pace)

8.30-13.00/14.30-18.00

Ingresso visitatori

9.30-13.00/14.30-17.30

Cappella dei Magi, Cappella di S. Sebastiano, Cappella di S. Vincenzo Ferrer

9.30-12.30 (ultimo ingresso ore 12.15)

14.30-17.15 (ultimo ingresso ore 17.00)

Terrazza panoramica

Sabto e festivi