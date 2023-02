San Valentino, la dichiarazione di Sinisa alla figlia: "Nessun uomo ti amerà quanto ti amo io"

Una dichiarazione d'amore di un padre. Viktorjia, la figlia maggiore di Mihajlovich, nel giorno di San Valentino ha postato un biglietto di Sinisa, a due mesi dalla morte, davvero struggente: "Anche se non sono un fidanzato, anche quello di papà è amore. E non ci sarà mai un uomo che vi amerà totalmente e senza condizioni quanto ti amo io!!!"

"Perché siamo invincibili - ha scritto Viktorjia - vicini E ovunque andrò sarai con me".

Sempre che all'indomani delle morte del padre scrisse: "Ci tenevo a ringrazia con tutto il mio cuore le persone che ci sono state vicine in questi giorni molto difficili. Le persone vere, quelle di cuore, quelle pure, che ci sono state non per apparire in qualche foto o video. Non per il semplice gusto di dire 'io c'ero, io lo conoscevo'. Quelle persone che con un solo gesto, un solo sguardo, con la loro presenza costante, mi e ci hanno alleviato anche per un solo istante il dolore. Io, noi e voi sappiamo".

La moglie: "Preferisco farmi vedere sorridente e forte"

I social diventano momenti di condivisione, anche armi e dito puntato, come è accaduto alla moglie di Sinisa, Arianna, che si è trovata a dover rispondere alle critiche che talvolta assumono il tono di vere e proprie sentenze: fuori luogo che figlie e moglie si mostrino belle, curate, sorridenti, postando qualche scatto sul web. "Faccio fatica a tirar fuori le mie emozioni …è il mio stile , il mio vissuto che nessuno di voi conosce !". Poi aggiunge: "Preferisco sempre farmi vedere sorridente forte truccata e ben vestita …….in realtà il mio cuore piange specialmente quando sono sola ! Questo è il mio modo di elaborare il lutto !". infine la chiosa: "Non so ‘ se sia giusto o sbagliato … MA QUESTA SONO IO".