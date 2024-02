San Valentino: dai contratti commerciali al contratto di vita… Poste galeotte

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Galeotto fu l’ufficio postale di via Emilia Ponente Bologna, dove Jlenia e Pietro si sono conosciuti otto anni fa iniziando la loro storia di amore.

Lei bolognese e lui palermitano, oggi entrambi direttori di uffici postali (Sasso Marconi e Casalecchio di Reno) ma l’amore è nato tra i contratti commerciali nella sede dove si incontrarono per la prima volta. Entrambi con ruoli commerciali e lavorando uno accanto all’altro, hanno visto trasformare il rapporto lavorativo in un sentimento, raggiungendo il loro contratto più importante quello del matrimonio.

Chiedendogli come è nato il rapporto Pietro sorridendo premette: “Impossibile non notarla in quanto Jlenia è una donna piena di vita, esplosiva…praticamente un uragano! l’opposto di me che ho un approccio più serio verso il lavoro, infatti lei a mia insaputa mi soprannominava “mortisio”. Ci siamo piaciuti subito, inizialmente il nostro interesse reciproco sembrava essere dovuto al coinvolgimento nel lavoro ma poi abbiamo capito che c’era qualcosa in più”.

“Per descriverci a chi non ci conosce dico che noi viviamo in Poste Italiane h24 – interviene sorridendo Jlenia - perché ricoprendo lo stesso ruolo capita di continuare a parlare di questioni lavorative anche a casa. Anche il nostro matrimonio aveva come leitmotive l’azienda, nel senso che gran parte degli invitati erano colleghi”.

Pietro conferma questo imprinting aziendale e racconta che “anche chi ha celebrato il matrimonio in comune è stata una nostra amica/collega e alla fine della cerimonia, dopo aver firmato, essendo noi all’epoca due commerciali esclamai e anche oggi ci siamo portati a casa un altro contratto…quello più importante”.

Jlenia e Pietro sono complici e questa complicità si è rafforzata oggi nella vita professionale oltre che in quella famigliare.

