Sanremo: stasera sul palco Sinisa Mihajlovic duetta con Ibrahimovic

Insieme duetteranno la canzone 'Io vagabondo' come anticipato nei giorni scorsi

Stasera sul palco di Sanremo questa sera andranno in scena i duetti, e tra gli ospiti ci sarà anche Sinisa Mihajlovic. Sul palco i 26 cantanti in gara torneranno proponendo i grandi successi della musica italiana, nella loro speciale versione accompagnati – in molti casi – da colleghi celebri.

Zlatan Ibrahimovi? canterà insieme a Sinisa Mihajlovic ‘Io vagabondo‘, come anticipato nei giorni scorsi. Altro momento dedicato allo sport sarà quello con Donato Grande, calciatore della Powerchair Football. Impossibilitato a camminare sin dalla nascita, racconterà la sua storia e il suo percorso nello sport. Non mancheranno i palleggi con Ibrahimovic.