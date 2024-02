Sanremo 2024 al via. Una edizione però povera di performer bolognesi ma la città turrita ha un legame antico con la città dei fiori. A calcare il suo celebre teatro, trionfando, si sono susseguiti diversi artisti nostrani. Ecco chi sono:

NILLA PIZZI

La cantante di Sant'Agata bolognese vinse i primi due Festival, nel 1951 e nel 1952, rispettivamente con i brani "Grazie dei fior" e "Vola colomba". Indimenticabile.

IGNAZIO BOSCHETTO CON IL VOLO

Ancora Bologna sul gradino più alto del podio con il tenore Ignazio Boschetto, de "Il volo". Il gruppo musicale, del quale fanno parte anche Piero Barone e Gianluca Ginoble, interpreta perlopiù brani appartenenti alla tradizione classica italiana e internazionale, con stile e arrangiamenti moderni, e brani pop in chiave classica. Hanno vinto a Sanremo nel 2015 con il brano "Grande amore".

GIANNI MORANDI

L'eterno ragazzo di Monghidoro vinse il festival nel 1987 con "Si può dare di più", interpretata insieme ad Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi. Morandi ha anche condotto il festival nel 2012 . L'ultima volta da timoniere proprio lo scorso anno, insieme ad Amadeus e Chiara Ferragni. Protagonista peraltro di un siparietto con tanto di scopettone al seguito, dopo la performance-sfuriata di Blanco. L'anno prima, nel 2022, l'artista bolognese era tornato sul podio sanremese, al terzo posto, con Apri tutte le porte.

GLI STADIO

Ultimi bolognesi ad aggiudicarsi il primo posto all'Ariston sono stati gli Stadio, capitanati da Gaetano Curreri. Hanno vinto nel 2016 con la canzone "Un giorno mi dirai" (GUARDA IL VIDEO). La vittoria è valsa loro anche il Nettuno d'oro.

LUCIO DALLA, L'ULTIMO SANREMO POCO PRIMA DI MORIRE

In coda non potevano non annoverare Lucio Dalla, che più volte è stato protagonista della città dei fiori. La sua ultima esibizione a Sanremo è stata proprio poco prima di morire. Aveva cantato 'Nanì', insieme a Pierdavide Carone. Non aveva vinto, si era aggiudicato il quinto posto. (QUI IL VIDEO DELL'ESIBIZIONE).

LO STATO SOCIALE

Hanno bucato lo con il loro pezzo fuori dagli schemi e di denuncia, arrivando a piazzarsi addirittura secondi nella classifica generale, una performance non prevista nemmeno nelle più rosee previsioni. I bolognesi de Lo stato sociale sono gli ultimi e più giovani arrivati sul palco di Sanremo dalle Due Torri. 'Una vita in vacanza' canzone a metà tra l'auto-ironia e la denuncia di una generazione considerata allo stesso tempo fannullona e iper-sfruttata, ha fatto conoscere al grande pubblico il messaggio del quintetto di 'regaz' di Bologna, che peraltro avevano già un discreto pubblico tra le fila dell'universo 'indie'.