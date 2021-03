Sanremo, seconda serata: attesa l'esibizione degli Extraliscio con 'Bianca luce nera'

Questa sera parteciperanno per la prima volta a Sanremo gli Extraliscio con Davide Toffolo, con Bianca luce nera. E Venerdì è attesa l'uscita del loro primo album. Il gruppo è formato da Mirco Mariani, Moreno Conficconi (in arte Moreno il Biondo) e Mauro Ferrara ma sul palco dell'Ariston con loro salirà anche Davide Toffolo, leader dello storico gruppo indipendente Tre Allegri Ragazzi Morti

"Siamo in missione per conto del liscio". Gli Extraliscio e Davide Toffolo commentano ai microfoni di Today. it la loro partecipazione al 71esimo Festival di Sanremo: "Essere sul più importante palco italiano è una sorpresa per noi, nessuno se l'aspettava". Portano quello che definiscono il "punk da balera", che unisce musica tradizionale, elettronica e melodie capoverdiane. E ancora altro: "Quando è nato questo progetto - spiega Mirco Mariani - la proposta era riportare il liscio ai giovani, ma io ho sempre sperato in qualcosa di più, cioè ridare alla musica romagnola quella dignità che stava perdendo. Bisognava cercare di rompere le regole mantenendo le regole. Non era semplice ma abbiamo creduto in questo sogno".

La canzone

lI brano che presenteranno è stato composto da Mirco Mariani e da lui scritto con Pacifico ed Elisabetta Sgarbi. Motore inesauribile di arte e cultura, fondatrice e direttrice de La nave di Teseo Editore e del Festival Internazionale La Milanesiana, presidente dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti, Elisabetta Sgarbi con gli Extraliscio lancia il liscio nel futuro - come riporta Today.it -. La musica che ha fatto ballare intere generazioni incontra le chitarre noise, l'elettronica, il rock, il pop in un'esplosione di suoni, ironia, gioia e libertà. La canzone, un 'punk da balera', parla dei contrari ("mi curi medicamentosa, mi pungi come ragno ortica", "fonte miracolosa, piantagione velenosa").

Il testo

Bianca

Come la neve

Nera

Come l’inverno

Mi agito se non ti sento

Divento aceto che ero vino

Strano il mio sentimento

Che mi fa male e mi tiene vivo

Ora che mi leggi la mano

Ora che conosci il destino

Dimmi che c’è un posto lontano

Noi che camminiamo vicino

Lì dove nessuno ci vede

E nessuno sa chi siamo

Senza te

Senza te io morirei

Perché ho paura di camminare

Se perdo la tua luce bianca

Se perdo la tua luce nera

