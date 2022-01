Sanremo, la 'corsa' di Gianni Morandi: "Quasi quasi vengo a piedi" | VIDEO

Gianni Morandi è arrivato a Sanremo, ma poco prima della partenza, sui suoi social ha postato un video per avvisare tutti i suoi fan che stava per partire alla volta dell'Ariston. E il cantante di Monghidoro l'ha fatto come solo lui sa fare...scherzando e ridendo!

Su Instagram, infatti, ha pubblicato un video dove corre urlando: "Ciao Sanremo, sto arrivando! Apri tutte le porte...quasi quasi vengo a piedi!". Questo perché la corsa per Gianni Morandi è una grande passione, tanto da aver partecipato a grandi competizioni sportive.