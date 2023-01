Sanremo, si mobilitano i fan di Giovanni Pezzoli degli Stadio

Ricordare Giovanni Pezzoli per non "commettere lo stesso errore commesso con Stefano D'Orazio." E' l'appello lanciato sulla pagina Facebook Giovanni Pezzoli Friends - dedicata al batterista de Gli Stadio recentemente scomparso - in occasione della prossima edizione del Festival della canzone italiana.

"Il 7 di febbraio prenderà il via il Festival di Sanremo - recita il post che si rivolge ai fan e sta collezionando centinaia di like e commenti - Vorremmo poter credere che la redazione abbia già programmato un tributo al nostro Giovanni. Ma non siamo così ottimisti…Per questo vi chiediamo, insieme a noi, di bombardare la redazione del Festival a ...per chiedere di omaggiare in una delle vostre serate il grande Giovanni Pezzoli e ricevere così il giusto tributo del pubblico in sala" .

I fan sollecitano anche un intervento di Gianni Morandi, che affiancherà Amadeus sul palco dell'Ariston: da bolognese a bolognese, dicono, "se fosse lui a omaggiare Giovanni sarebbe perfetto ". Ora resta da capire come risponderanno dalla terra dei fiori...

La carriera e la nascita degli Stadio

Pezzoli, con Gaetano Curreri, Andrea Fornili e Roberto Drovandi, ovvero gli Stadio, ha vinto l'edizione 2016 di Sanremo con il brano 'Un giorno mi dirai'.

La sua corriera inizia 1962, appena ragazzino, guardando le prime edizioni del Festival di Sanremo, prova a seguire il ritmo delle canzoni trasmesse; costruisce una rudimentale batteria ricavata da fustini mezzi vuoti del detersivo, suonata con ferri da calza ed un pedale costruito con parti del Meccano e molla di bigodino per capelli.

All'età di 18 anni, nel 1970, per la festa di carnevale, suona al palasport di Bologna con il suo gruppo : la guest star dell'occasione era Lucio Dalla. Qualche giorno dopo gli telefonò proprio Dalla che gli propose un ingaggio. Da questo momento inizia con lui una lunga collaborazione che lo porterà a suonare in vari suoi album.

Nel 1976 inizia a suonare nella band Junior Magli. Poi l'anno dopo l'incontro con Gaetano Curreri con il quale ben presto pensa al progetto di fondare un gruppo: con l'aiuto anche di Dalla e Ron, da lì a poco, nasceranno gli Stadio. Per tutta la sua carriera musicale ne farà parte come batterista; lui e Curreri ne saranno gli unici due membri che non si allontaneranno mai dal gruppo.