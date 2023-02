Sanremo, Marco Mengoni in Piazza Maggiore: "Tu non mi basti mai" in ricordo di Lucio | VIDEO

Rircordiamo il vincitore del festival di Sanremo 2023, Manrco Mengoni, nel suo omaggio a Lucio Dalla. Sul palco di Piazza Maggiore cantò "Tu non mi basti mai" in occasione del concerto del 4 marzo 2013, a un anno dalla morte dell'artista e nel giorno del suo 70° compleanno. Sono passati 10 anni e il vincitore del Festival si è incontrato ancora una volta con Gianni Morandi.

Anche in quella occasione, come spesso accade e come ieri sera all'Ariston, Morandi, chitarra al collo, intonò "Piazza Grande", seguito da tutti gli artisti che parteciparono alla grande kermesse.