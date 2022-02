Sanremo: la scaletta dei cantanti in ordine di uscita della prima serata, c'è Morandi

Uscita la scaletta ufficiale dell'esibizione dei cantanti per la prima serata di Sanremo: stasera, infatti, prende il via la 72esima edizione della kermesse che tra gli ospiti speciali vede anche il bolognese Cesare Cremonini. In gara, invece, Gianni Morandi, con una canzone scritta da Jovanotti.

Ordine di uscita dei cantanti: 1 febbraio 2022