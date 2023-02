Sanremo, Morandi aprirà il Festival con una esibizione a sorpresa

Una manciata di ore, e poi comincerà la settantatreesima edizione del Festival di Sanremo. Condotto da Amadeus, alla quarta consecutiva, sul palco ci sarà anche Gianni Morandi in qualità di co-conduttore. Proprio il cantante bolognese è stato al centro di un intervento di Amadeus in conferenza stampa: il presentatore, a sorpresa, ha infatti annunciato che Morandi aprirà la kermesse cantando l’Inno di Mameli. Ma le sorprese non finiscono qui: per la prima volta, infatti, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella presenzierà alla prima serata del Festival.

Gli outfit di Morandi al Festival di San Remo

Morandi sarà grande protagonista delle serate al Teatro Ariston di Sanremo: oltre al ruolo di co-conduttore e all’Inno di Mameli, sarà impegnato in una performance insieme ad Al Bano e a Massimo Ranieri durante la seconda serata.

Per un ruolo importante ci vuole un vestito importante: così, per l’intero festival, Gianni Morandi ha scelto gli abiti di Giorgio Armani, riconfermando la scelta dello scorso anno.

Sanremo, la scaletta della prima serata

Questi gli artisti che si esibiranno nella prima serata del Festival:

Anna Oxa - "Sali (Canto dell'anima)"

Gianmaria - "Mostro"

Mr. Rain - "Supereroi"

Marco Mengoni - "Due vite"

Ariete - "Mare di guai"

Ultimo - "Alba"

Coma_Cose - "L'addio"

Elodie - "Due"

Leo Gassmann - "Terzo cuore"

I Cugini di Campagna - "Lettera 22"

Gianluca Grignani - "Quando ti manca il fiato"

Olly - "Polvere"

Colla Zio - "Non mi va"

Mara Sattei - "Duemilaminuti"