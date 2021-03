Sanremo: la scaletta della seconda serata

Sono stati 11 milioni i telespettatori della prima serata della 71esima edizione del Festival di Sanremo, andata in onda ieri sera, 2 marzo. Stasera la seconda serata in diretta dall'Ariston, dove non ci sarà Zlatan Ibrahimovic - impegnato con il Milan e atteso di nuovo per giovedì - ma torna Achille Lauro con un altro dei suoi quadri. Sul palco con Amadeus e Fiorello ci sarà Elodie,

Le nuove Proposte

Stasera si sfideranno gli altri 4 giovani, in questo ordine: Wrongonyou, Greta Zuccoli, Davide Shorty e i Dellai.

I Big

L'ordine di esibizione dei big sarà: Orietta Berti, La Rappresentante di Lista, Lo Stato Sociale, Bugo, Gaia, Willie Peyote, Malika Ayane, Fulminacci, Extraliscio feat Davide Toffolo, Ermal Meta, Gio Evan, Irama, Random.

Irama invece sarebbe a rischio eliminazione. Due suoi collaboratori, infatti, sono risultati positivi al tampone molecolare e per lui è scattata la quarantena e non potrà presentarsi sul palco stasera. Il regolamento prevede il ritiro, ma Amadeus ha proposto una modifica. Se gli altri cantanti in gara sono d'accordo, il direttore artistico al posto della performance live manderà in onda l'esibizione di Irama registrata durante le prove generali e potrà così partecipare lo stesso.

Gli ospiti

Serata densa di ospiti. Attesissima Laura Pausini, fresca di vittoria ai Golden Globes, Il Volo con Andrea Morricone - per un omaggio al grande Maestro - Gigliola Cinquetti, Fausto Leali e Marcella Bella, invece, interpreteranno ciascuno due dei loro successi sanremesi. Tra gli ospiti musicali anche Gigi D'Alessio. Sul palco anche Alex Shwarz, che parlerà della sua vicenda, e la calciatrice Cristiana Girelli, bomber juventina e della nazionale italiana. Claudio Santamaria e Francesca Barra saranno protagonisti del quadro di Achille Lauro.

Fonte: Today.it