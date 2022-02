Sanremo, standing ovation per Cremonini che porta Bologna sul palco

50 Special e Ariston in piedi per Cesare Cremonini, super ospite della terza serata di Sanremo. Dopo vent'anni di carriera il cantante bolognese si è esibito sul palco della canzone italiana, facendo cantare e ballare tutti. Cremonini ha deciso di portare i portici di Bologna a Sanremo, proiettandoli sullo sfondo della prima canzone: un omaggio alla sua città. In dieci minuti, Cesare ha portato energia e talento nella 72esima edizione della kermesse, raccogliendo una standing ovation. Un'esibizione da urlo, che ha consacrato ancora una volta Cremonini nell'Olimpo dei big della musica del bel Paese.