Sanremo, seconda serata: sul palco Lo Stato Sociale con il brano 'Combat pop'

La 71esima edizione del Festival partita ieri, e in onda fino al 6 marzo, vede la conduzione di Amadeus, quest'anno anche nella veste di direttore artistico. Ad affiancarlo Fiorello. Ben 11 milioni i telespettatori che hanno seguito ieri la prima puntata, e stasera è atteso sul palco il gruppo bolognese Lo Stato Sociale.

I ragazzi si esibiranno con la canzone dal titolo 'Combat Pop', sfidando molti nomi del panorama musicale italiano, tra cui Orietta Berti, Arisa, Fedez, Ermal Meta, Francesco Renga e Max Gazzè e tanti altri. Il gruppo è salito per la prima volta sul palco dell'Ariston nel 2018, con la canzone 'Una vita in vacanza'.

Lo Stato Sociale a Sanremo 2021 con 'Combat Pop': il testo

Questo è combat pop!

O era combat rock?

Erano i Clash lo so,

Ma che stile!

Metti il vestito buono,

Sorrisi e strette di mano,

Che non è niente male

Questo funerale.

Credevi fosse amore

E invece era un coglione,

Sbaglia anche il migliore, ma con stile!

Questo è combat pop,

Mica rock’n’roll.

Nella vita si può

Anche dire di no,

Alle canzoni d’amore,

Alle lezioni di stile,

Alle hit del mese,

Alle buone maniere...

Ma... ma che senso ha?

Volere sempre troppo,

Pagare tutto il doppio

E godere la metà?

Ma che senso ha

Vestirsi da rockstar,

Fare canzoni pop

Per vendere pubblicità?

