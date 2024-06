Santa Caterina da Bologna, in città il primo ciak del film

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Dall'educazione alla corte estense di Ferrara alla comunità francescana. E' Caterina da Bologna, mistica del XV secolo che presto sarà sul grande schermo.

La sceneggiatura del docu-film è stata curata da Simone Ortolani, mentre la regia è affidata a Roberto Vecchi. Lo stesso team aveva prodotto anche il docufilm sulla figura del cardinale Ersilio Tonini per Tv 2000 ed ha realizzato e tutt’ora sta realizzando programmi e fiction per la Rai.

"Non sarà solo una biografia - fanno sapere - ma un viaggio interessante attraverso la sua coinvolgente storia umana e spirituale. La sua vita sarà raccontata con un linguaggio cinetelevisivo moderno ed emozionante, che saprà appassionare un pubblico vasto ed eterogeneo, con particolare attenzione alla Famiglia francescana ed ecclesiale a cui Caterina appartiene e che ancora oggi ne custodisce la memoria e lo spirito".

Le riprese, iniziate a Bologna con la testimonianza dell’arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, il cardinale Matteo Maria Zuppi, continueranno nei prossimi mesi nei luoghi più emblematici.

Caterina, una eccezione del Rinascimento

Caterina da Bologna rappresenta un'eccezione per il suo tempo. Nata nel 1413 da famiglia altolocata, riceve un'educazione raffinata alla corte estense di Ferrara, ma la guida dei frati minori osservanti, la spinge verso i voti. Nel 1432, insieme ad altre giovani, professa la Regola di S. Chiara nel monastero del Corpus Domini a Ferrara, dando vita a una comunità francescana.

Chiamata a fondare un nuovo monastero Corpus Domini arriva a Bologna il 22 luglio 1456. Divenuta madre abbadessa del monastero, diventa punto di riferimento non solo per le consorelle, ma anche per l'intera cittadinanza bolognese.

Promuove la cultura e l'educazione all'interno del monastero clariano, con l’obbedienza e l’ascolto diuturno della Parola e scrivendo vari testi: trattati liturgici, mistici, ascetici, laudi e lettere sempre con intento didascalico e profetico che rivela una mente acuta e un pensiero libero, capace di confrontarsi su temi teologici e filosofici con uomini e donne di grande cultura. Muore a Bologna il 9 marzo 1463 e sarà canonizzata da papa Clemente XI il 22 maggio 1712.

Il corpo di Santa Caterina da Bologna è incorrotto, come è ben visibile nella cappella a lei dedicata all’interno del monastero del Corpus Domini.