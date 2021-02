Scaloppine gustose e veloci: 4 ricette da preparare in pochi minuti

Oltre alle tradizionali versioni al limone o al vino bianco, esistono innumerevoli combinazioni, anche per chi non ama la carne

La scaloppina piace praticamente a tutti. C'è chi impana le fettine di carne da cuocere con i diversi ingredienti e chi no, ma il risultato è sempre gustoso. Oltre alle tradizionali ricette al limone o al vino bianco, esistono innumerevoli combinazioni, anche per chi non ama la carne che può essere sostituita con fettine di seitan.

Ecco 4 ricette facili e veloci!

Scaloppina all'arancia

Tempo di preparazione

5 minuti

Tempo di cottura

10 minuti

Ingredienti

fettine di lonza di maiale

2-3 arance

40 gr di burro

olio EVO

farina q.b.

sale q.b.

Procedimento

Battere le fettine di carne e infarinare. In una padella antiaderente far scaldare il burro con poco olio. Quando il burro è sciolto, adagiare la carne e far cuocere per qualche minuto su entrambi i lati fino a rosolarla quindi togliere le fettine e mettere in un piatto. Spremere le arance e versare il succo con un cucchiaino di farina nella padella della carne. Mescolare fino a ottenere una cremina, poi adagiare la carne e insaporire.

Scaloppine mediterraneo

Tempo di preparazione

5 minuti

Tempo di cottura

10 minuti

Ingredienti

fesa di vitello

1 cucchiaio di olio di oliva

una noce di burro burro

sale e pepe q.b.

vino bianco

pomodori secchi e freschi

olive verdi

origiano

Procedimento

Tagliare a pezzetti i pomodori secchi e freschi (togliendo i semi) Infarinare la fesa di vitello In una padella antiaderente far scaldare il burro con l'olio e saltare le fettine di carne Sfumare con un bicchiere di vino bianco e aggiungere i pomodori e le olive, poi aggiustare di sale Servire le scaloppine ben calde con l'aggiunta di origano

Scaloppine in rosa

Tempo di preparazione

5 minuti

Tempo di cottura

12 minuti

Ingredienti

Burro 50 gr

Latte fresco q.b.

Farina q.b.

Pepe q.b.

Carne bovina 500 gr

Olio evo 4 cucchiai

Mascarpone 200 gr

Vino rosso (o rosato) 50 ml

Pomodoro concentrato 20 gr

Procedimento

Infarinare le fettine, Intanto scaldare l'olio e il burro in una padella antiaderente e, quando saranno ben caldi, adagiare la carne. Lasciar rosolare da entrambi i lati per qualche minuto fino a farle dorare. Unire il vino e lasciar evaporare. Diluire il concentrato di pomodoro con un poco d'acqua. Aggiungere alle scaloppine, salare e pepare. Quando il pomodoro sarà ben amalgamato aggiungere qualche cucchiaio di latte, mescolare e unire anche il mascarpone, continuando a mescolare. Lasciar cuocere finché il sughetto non si sarà addensato. Servite le scaloppine in rosa ricoperte con il sugo al mascarpone

Scaloppine all'aceto balsamico

Tempo di preparazione

5 minuti

Tempo di cottura

10 minuti

Ingredienti

Burro 50 gr

Farina q.b.

Pepe q.b.

Carne bovina o di pollo 500 gr

Olio evo q.b.

Aceto balsamico

Vino bianco q.b.

Procedimento