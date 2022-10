A Bologna la prima scuola di cucina per l'alimentazione di cani e gatti

Sarà all'interno di Bologna Dog Centre, struttura nata un anno fa al 24 di via del Chiù, la prima scuola di cucina per cani e gatti d’Italia, grazie allo staff che collabora con medici veterinari specializzati e figure professionali esperte in varie discipline tra cui la nutrizione.

L’attività si sviluppa all’interno del locale strutturato con una cucina professionale in regola con tutte le certificazioni. Non si vende cibo, ma si insegna a cucinare ricette naturali e gustose per cani e gatti. Si organizzano corsi in cui si impara dalla preparazione di biscotti piuttosto che piatti naturali a base di carne, pesce e verdure, allo studio dei vari e diversi modi di cottura e conservazione degli alimenti, si impara a leggere una etichetta del cibo in commercio, si imparano ricette studiate per cuccioli o cani anziani o con problematiche di vario genere.

Si forniscono anche nozioni fondamentali sulla alimentazione corretta per pet con classi dedicate a bambini, adulti, oltre a corsi individuali.