Bologna guarda Glasgow: manifestazione al Parco Talòn

Bologna ha salutato nella mattinata di oggi Lunedì 1°Novembre la COP26, l'apertura della conferenza delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, che terminerà il 12 novembre. La presidenza è del Regno Unito in collaborazione con l’Italia. Presenti Parents For Future, Legambiente Bologna e Setta/Samoggia/Reno, WWF Bologna, Aria Pesa, AmO Bologna, Comitato contro il Passante, Percorsi di Pace. Di fronte agli allarmi delle istituzioni scientifiche internazionali che monitorano il clima (IPCC) e al monito che i presidenti delle Nazioni Unite rivolgono da tempo ai governi, temiamo che non ci siano più margini e chiediamo di andare oltre gli accordi vaghi e le dilazioni. Sono passati 30 anni da quando la comunità internazionale ha raccolto l'allarme della comunità scientifica. Gli impegni politici puntano a raggiungere la neutralità climatica fra altri 30 anni con il compimento di impegni ancora non vincolanti né tradotti in misure concrete. Gli accordi di Parigi riconoscevano per la protezione della vita la necessità di contenere l'aumento della temperatura media entro un massimo di 2°C e l'obiettivo più sicuro di rimanere entro gli 1.5°C. Il governo italiano, con il ministero della transizione, ha progettato alcune misure che potrebbero essere censurate a Glasgow, in particolare per il largo ricorso a gas fossili e per le trivellazioni, e per il ricorso a una tecnologia per cattura e stoccaggio del carbonio resa dannosa dall'uso agganciato ai gas fossili, che inoltre ne prolunga lo sfruttamento. Di qui le perplessità nel mondo ecologista, e fra le associazioni di ragazzi e genitori per il clima, che si sono presi per mano nella suggestiva atmosfera del parco della chiusa, noto come parco Talòn. La richiesta è di un impegno concreto ed efficace. In particolare gli ecologisti lo riconoscerebberi in queste azioni: 1 - investire con determinazione sulle fonti rinnovabili e ridurre da subito le estrazioni di combustibili fossili, vietando nuove trivellazioni e nuove estrazioni. 2 - abbandonare la consulenza dei maggiori investitori del fossile.