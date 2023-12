CALENDARIO ALISEI DANZA 2024

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday Dalla collaborazione tra Alisei Danza di Bologna diretta da Alice Casellato ed i fotografi Giacomo Monari e Angelo Airoldi nasce il Calendario Alisei 2024 grazie al quale potremo sostenere il VILLAGGIO DELLA SPERANZA a Gassa Chare in Etiopia che ospita bambini orfani di madre e bambini disabili. Un sentito ringraziamento va alla Biblioteca dell'Archiginnasio, all'Associazione Succede solo a Bologna ed al Teatro degli Angeli che hanno contribuito alla realizzazione del nostro progetto aprendoci le porte di alcuni dei luoghi più suggestivi di Bologna. Info e prenotazioni calendari - via mail: alisei.danza@gmail.com - via messaggio/whatsapp/telegram: 3479751765. Alisei Danza a.s.d. cell.: 3479751765 mail: alisei.danza@gmail.com https://aliseidanza.it