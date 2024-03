Degrado al Pilastro

Sono residente al Pilastro. Da tempo, dietro i nostri condomini, lato parco Pasolini, si aggirano indisturbati, a qualsiasi ora del giorno, spacciatori e clienti che vengono ad assumere le loro dosi nei portoni e negli ingressi ai garage. Questi ultimi lasciano siringhe, mezze dosi, bottiglie usate per assumere la droga sotto il palazzo dove giocano i nostri bambini. Più volte sono state avvisate le Forze dell'Ordine, senza ricevere assistenza, sentendoci dire che conoscono la situazione e la monitorano. Intanto, gli spacciatori e i loro clienti dobbiamo "gestirli" noi ogni volta che li incontriamo. La situazione nel rione sta peggiorando velocemente: lo spaccio è diffuso, i nomadi occupano i parcheggi antistanti il Circolo La Fattoria rendendone impossibile l'utilizzo o il passaggio e lasciandosi dietro montagne di rifiuti, auto di grossa cilindrata (con a bordo sempre le stesse persone) sfrecciano a tutta velocità e spesso ci sono risse e violenza. Per tutti e nello specifico, per noi famiglie con bambini, la situazione sta diventando insostenibile e ci sentiamo abbandonati sia dall'amministrazione comunale che dalle Forze dell'Ordine.