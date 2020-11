Discarica a cielo aperto area golenale Reno

Passeggiando nel quartiere Borgo Panigale in un sentiero che decorre parallelamente al fiume Reno ho rilevato nell'area golenale la presenza di un cospicuo abbandono di rifiuti (perlopiù costituito da pneumatici e, in minor misura, mobilio). Nelle vicinanze, in Via Caduti di Casteldebole, risulta aver posto la propria sede legale un'impresa edile ma le carcasse dei veicoli (alcuni dei quali ancora dotati di targa) derivanti dalla precedente attività di autofficina (che ha spostato altrove la propria sede) non sono mai state rimosse, come del resto non sono mai stati rimossi i pneumatici abbandonati (la cui presenza è presumibilmente anch'essa da imputare all'attività della suddetta autofficina). Nella speranza che si provveda al più presto al ripristino del decoro dell'area porgo cordiali saluti.