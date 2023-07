Distrugge tre auto e scappa

Gallery



Caccia alla targa del colpevole che nella mattina del 15 luglio, alle 5:36, è sceso ad alta velocità da via Turati perdendo il controllo del veicolo e sfonda le auto parcheggiate all'angolo di via XXI Aprile, di fronte al bar Pausa Caffé. Distrutta una Fiat Idea che per la conseguenza dell'impatto toha danneggia altre due automobili parcheggiate.

Dai filmati di una delle attività vicine al luogo dell'incidente si vede il conducente scendere dal proprio veicolo per recuperare l'intero paraurti per poi sgommare via a tutta velocità. Tutto il vicinato, coralmente con le forze dell'ordine, si è attivato per risalire al responsabile che avrebbe potuto causare gravi e ben peggiori danni in un incrocio che di giorno in giorno sta diventando sempre più pericoloso.