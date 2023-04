Festa in via Firenze "Sport, moda & simpatia"

15-16 aprile, ritorna in grande stile la festa al quartiere Savena, in Via Firenze, promossa dai commercianti dello Shopping Center con il contributo di Ascom Confcommercio e il patrocinio del quartiere Savena. Due giorni di festa con animazione per bambini, intrattenimento. E' una festa dedicata alle famiglie. Nelle due giornate sarà presente il mercato dei sapori d' Italia, artigianato, e tante curiosità. Sabato pomeriggio alle 16,00 scuola di ballo Corazon, esibizione di balli latino-americani. Domenica alle 10,30 sfilata cinofila, per cani fortunati, a cura del canile Lo Scoiattolo, e alle ore 16 un' ora di risate con le Regine della comicità ! Drag Queen Show. Alle 17 esibizione di judo a cura della scuola Fior di loto. Inoltre spazio bimbi con gonfiabili.