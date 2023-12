Idee Regalo: a PMA e' Natale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday Presso la sede della Ass.ne PMA Piccolo Mondo Antico APS con apertura straordinaria del 17.12., sotto il portico e all'interno della sala piano terra P.zza Liberta' 8 Vado Monzuno (BO) , allestiti banchetti delle nostre creative, con idee regalo, oggettistica natalizia e tanto altro!!! Vi aspettiamo In concomitanza il 17/12 Christmas Day promosso da Emil banca e Pubblica Assistenza di Vado, nella piazza, con tanti giochi per bambini, e babbo natale che scende dal Campanile (dalle ore 14,00)

