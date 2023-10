Rifiuti Via Eleonora Duse, ignorare il problema non ci aiuta

Questo è il buongiorno che praticamente ogni mattina via Duse riserva ai residenti . Qui siamo all'altezza dei numeri 10,12. Sembra persino incredibile ma è così. Poi arrivano gli spazzini che dicono chiaramente che questa via è tra le peggiori della zona e che richiede anche 3 loro passaggi. Ignorare il problema non ci aiuta e non è giusto nei confronti di chi segue le regole . Hera non ci pare faccia nulla di efficace eppure spesso nei sacchi pare evidente il tipo di mittente. Chi sfregia così la via e insulta i suoi abitanti non dovrebbe rimanere impunito, occorrono una più efficace informazione e dei deterrenti.