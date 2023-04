Incontriamoci al MAMbo. Visita guidata gratuita

Lunedì 17 aprile alle ore 16.00 ANISA – Associazione Nazionale Insegnanti di Storia dell’Arte e MAMbo propongono una visita guidata gratuita alla collezione permanente del museo, in occasione dell’apertura della sezione bolognese dell’associazione. La visita guidata presso le sale museali sarà a cura del personale del museo e avrà il duplice obiettivo di stabilire con ANISA una collaborazione solida e proficua e di diffonderne i valori e le molteplici iniziative all’interno del tessuto culturale locale, in un’ottica più ampia che mira alla valorizzazione dell’educazione al patrimonio artistico in Italia. La visita alla collezione sarà preceduta dalla presentazione di ANISA e delle sue proposte da parte delle Professoresse Lidia Antonini e Paola Mathis del Direttivo Nazionale e dalla presentazione del Museo e delle sue attività da parte del Direttore Lorenzo Balbi e della Responsabile dei Servizi Educativi Daniela Dalla. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti disponibili (massimo 50). Per informazioni e prenotazioni: email tati.giovannetti@gmail.com Tutti i visitatori saranno accolti con un simpatico omaggio.