Via Tommaso Martelli · Bologna

Cosa insegniamo ai nostri bambini? Bottiglie di birra e di vino ovunque. Il parco che era stato progettato per loro è di fatto un ritrovo di alcolizzati, drogati e sbandati . Tra pochi giorni inizierà la scuola e davanti all' ingresso delle elementari Tempesta lo spettacolo è questo da anni. Spero che qualcuno intervenga per porre fine a questo schifo.