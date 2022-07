International Jazz & Art Performing 5.0 con Simone Serafini e Anthony Pinciotti

Martedì 19 luglio alle ore 21, la suggestiva cornice di Zu.Art giardino delle arti di Fondazione Zucchelli ospiterà l'appuntamento con la rassegna International Jazz & Art Performing 5.0 | Cinque incontri musicali dell’estate 2022, previsto originariamente per lo scorso giovedì 7 luglio e rimandato a causa delle condizioni metereologiche. La serata vedrà Simone Serafini Quartet "RAMBLING BOY" featuring Anthony Pinciotti, in un'esibizione dedicata al contrabbassista statunitense Charlie Haden. Il noto contrabbassista Simone Serafini, che oltre ad essere direttore artistico di questa rassegna è anche docente di contrabbasso jazz e basso elettrico al Conservatorio di Bologna, e il grande batterista americano Anthony Pinciotti saranno affiancati per l'occasione da due giovani talenti del Dipartimento di Nuove tecnologie e linguaggi musicali del Conservatorio di musica Giovan Battista Martini di Bologna: Nicola Parolari (sassofono) e Daniele Armata (chitarra). Anthony Pinciotti è appena rientrato dal prestigioso Festival Internazionale Umbria Jazz di Perugia, dove si è esibito in una jam session notturna dell'ormai rodato quintetto The Resident Band, con grandi esponenti jazz tra cui Piero Odorici, che ospiteremo giovedì 21 luglio, in occasione del quarto appuntamento con International Jazz & Art Performing 5.0. Durante la serata del 19 luglio, saranno eseguiti i seguenti brani: Hermitage (Pat Metheny) First Song (Charlie Haden) Backhand (Keith Jarrett) Lennie's Pennies (Lennie Tristano) Lonely Woman (Ornette Coleman) Spiritual (Charlie Haden) Body and Soul (Edward Heyman, Robert Sour, Frank Eyton, Johnny Green) Round Trip/Broadway Blues (Ornette Coleman) The Good Life (Ornette Coleman) La rassegna è promossa da Fondazione Zucchelli e fa parte di Bologna Estate 2022, il cartellone di attivita? promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Citta? metropolitana di Bologna - Territorio Turistico Bologna-Modena. Ingresso libero In occasione delle serate musicali, dalle ore 19.30 alle 23.30, sarà possibile visitare il progetto espositivo IN AND OUT. Mostra dei Vincitori ABAbo dei Concorsi Zucchelli e delle Residenze d’artista, 2020 e 2021, a cura di Carmen Lorenzetti: in mostra, opere realizzate da quattordici giovani artisti selezionati tra gli allievi eccellenti dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, in molti casi connotate da linguaggi sperimentali, che utilizzano l’immagine in movimento o il suono, in modo da coinvolgere maggiormente lo spettatore in una fruizione multimediale. Il punto ristoro è a cura di Catering Dimondi. Apertura alle ore 19. Per prenotare un tavolo, inviare una mail a: sady2011@libero.it