"Se hai bisogno prendi, se puoi metti". A Casalecchio spunta un albero di Natale speciale | VIDEO

Via Porrettana, 43 · Casalecchio di Reno

Alla croce di Casalecchio per un' idea di Mirco, titolare del panificio e dell' ortofrutta Giada è nato l'albero del cuore. Si tratta di un albero di Natale in legno alto oltre quattro metri, costruito con ben centocinquanta cassette da frutta, capace di contenere tutta la generosità di Mirco, dei commercianti e privati cittadini della Croce di Casalecchio, e destinato a rendere più lieto il Natale di chiunque vorrà servirsene.

Sull'albero infatti si trovano doni vari, come frutta a lunga scadenza, cibo in scatola, giocattoli nuovi o usati ma in perfette condizioni ecc.

Chi può dare dona, chi non può prende in uno scambio che sa di solidarietà e di buono. Chiunque infatti può acquisire presso gli esercizi della Croce e non solo, o mettere a disposizione oggetti utili che già possiede e poi farne dono ad ignoti a mezzo dell' albero di Natale del cuore. L'importante è che gli oggetti vengano coperti con cellophane trasparente mantenerli visibili ma renderli impermeabili. Se poi qualcuno volesse aggiungere un messaggio d'auguri sarebbe certo ancora più Natale...

