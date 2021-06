La pulizia dei condomini ACER

Gallery





Sono a segnalare delle situazioni di disagio che alcuni inquilini Acer vivono da tempo. Nella fattispecie, parlo del conglomerato di condomini di via San Donato che versano in uno stato di abbandono sia per quanto riguarda la pulizia che per i problemi di vicinato. La pulizia delle parti comuni come l’area cortiliva interna e quella che circonda i condomini che viene pagata da tutti i condomini tutti i mesi, non viene effettuata a dovere. Lo stato di sporcizia che è stato segnalato ad Acer da mesi, continua ad aumentare anziché diminuire. A novembre, alcuni inquilini segnalavano l’abbandono di rifiuti e masserizie sia all’esterno che all’interno di alcuni condomini, ma invece di provvedere alla loro rimozione, si sono aggiunti ulteriori rifiuti tra cui un piccione morto ormai in stato di decomposizione sotto un balcone a pian terreno e numerosi pezzi di vetro di qualcosa andato in frantumi giacciono proprio all’ingresso del parcheggio interno. Naturalmente, non è responsabilità dell’Acer il fatto che alcuni inquilini ignorano le più elementari norme di civiltà e di rispetto delle regole del vivere comune, ma è competenza dell’Acer assicurarsi che le pulizie vengano effettivamente compiute e che le regole siano rispettate da tutti gli inquilini...