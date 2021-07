Le cento candeline di nonna Norma: "il segreto? Non essere invidiosi"

"Il 1 luglio ha compiuto 100 anni Norma Pallotti, che fino allo scorso anno riusciva a prendersi cura anche del suo adorato gattone rosso.

Grande lavoratrice,si è pure impegnata nel cucito e nella maglia, oltre che ottima cuoca, soprattutto di Crescentine, tagliatelle, tortellini e altri piatti tipici del territorio. Mangia di tutto, ma è golosissima soprattutto di dolci, che divora in men che non si dica.

Ha festeggiato con la sua famiglia, sua figlia Mary, che si prende cura di lei, e la sua adorata nipote Manuela, che va spessissimo a trovarla e le ha organizzato una piccola festicciola. Il segreto per arrivare ai 100 anni? Non essere indiviosi, vivere in pace e voler sempre bene a tutti!"