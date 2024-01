LETTERA INVIATA ALLA PRESIDENTE DEL QUARTIERE BORGO PANIGALE / PROBLEMA DEI CESTINI DEI RIFIUTI SVUOTATI DAI CORVI

Gallery



Gentile Dr.ssa Gaggioli , mi chiamo Roberto Notari e abito in via Renato Fava 28. Abbiamo avuto modo di incontrarci diverse volte quando è venuta a discutere con gli abitanti del complesso di via Fava le problematiche legate al futuro cantiere del ponte e quelle relative al parco. Nell'ultimo anno l'operatore ecologico di quartiere ha decisamente migliorato la situazione del decoro pubblico e dell'abbandono di rifiuti. Forse bisognerebbe però verificare chi ancora non ha ritirato la CARTA SMERALDO e continua a gettare nel cassonetto dell'umido i rifiuti indifferenziati. Circa un anno fa avevamo anche segnalato il problema dei cestini dei rifiuti continuamente svuotati da corvi e cornacchie che stanno diventando sempre più numerosi in tutti i parchi pubblici. Allego qualche foto di come si presenta costantemente il marciapiede di via Fava. Il problema è anche di igiene pubblica in quanto all'interno dei cestini ci sono molti sacchetti con escrementi di cani che vengono aperti dai corvi e abbandonati sul selciato. Ho verificato che esiste un piano quinquennale della Regione Emilia Romagna per il controllo di diverse specie aviarie invasive come i corvi : https://bur.regione.emilia-romagna.it/area-bollettini/bollettini-in-lavorazione/marzo-periodico-parte-seconda-2a-quindicina.2023-03-27.0124874559/piano-quinquennale-di-controllo-dei-corvidi-corvus-corone-cornis-pica-pica-e-garrulus-glandarius-2023-2027/allegato-1-parte-integrante Ricordo però che nel corso di uno degli incontri con i cittadini di via Fava, oltre un anno fa, aveva menzionato che il Comune di Bologna ha acquistato dei nuovi cestini dei rifiuti con coperchio per evitare proprio i problemi causati dai corvi. Sarebbe molto gradito sapere se questi cestini sono stati effettivamente acquistati e quando verranno installati. Molti cittadini della zona, io compreso, raccoglievano i rifiuti con le pinze nelle zone limitrofe al nostro complesso residenziale. La situazione attuale rende questo lavoro volontario simile alla tela di Penelope scoraggiando anche le lodevoli iniziative civiche individuali. Mi auguro di avere Sue notizie al più presto in merito a questo tema. Cordiali saluti Dr.Roberto Notari