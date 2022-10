Mercatino di Natale 2022

Nei giorni Sabato 26 Novembre 2022 dalle ore 15,30 alle ore 19 e Domenica 27 Novembre 2022 dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 17 alle ore 19, presso la Parrocchia di S. Vincenzo de' Paoli in via Ristori 1, 40127 Bologna si avrà il Mercatino di Natale “Oggetti e mobili nuovi e di antiquariato, biancheria ed artigianato”. Nell’ampio spazio espositivo a disposizione è possibile trovare articoli che, anno dopo anno, aumentano in quantità e qualità, per merito del passaparola tra generosi donatori, provenienti ormai da ben al di là dei confini della Parrocchia. Oltre agli articoli già descritti dal sottotitolo, non manca quindi anche un fornito angolo di bigiotteria, di vestiario, di libri, di giocattoli ed altro, comunque tutto ben selezionato ed esposto in spazi dedicati, ove è sempre presente una persona pronta a rispondere ad ogni domanda ed a dare assistenza al compratore. Si ripeterà negli stessi orari il 3 e il 4 Dicembre 2022.