Multa ingiusta sul Pullman per Bologna centro: Problemi Tecnici e Intransigenza del Controllore

Buongiorno, scrivo quest’articolo solo per una mera questione di principio perché mi sento preso totalmente in giro e perché ritengo che si debba fare un focus approfondito su quanto successo sabato 22 giugno a me e ai miei tre amici turisti dove abbiamo preso il bus TPER 2716 linea 96 per Bologna centro, dopo aver alloggiato in un B&B in zona. Un episodio davvero spiacevole e sgradevole ma soprattutto una cartolina negativa per Bologna e per i suoi turisti per cui chiedo di fare luce sui sistemi di pagamento elettronici a bordo dei mezzi BUS TPER e nella gestione delle verifiche da parte del personale addetto ai controlli, poca empatia ma soprattutto una gestione totalmente negativa della situazione. Capita spesso di vedere in televisione servizi dove persone saltano le barriere di ingresso in metropolitana per non pagare il biglietto o scappano alla presenza di controllori, ma qui la situazione è tutt’altra e va fatta chiarezza per un dovere morale di rispetto civico e per distinguere i furbetti dalle persone oneste. Ma andiamo per punti: Durante il viaggio in autobus dalla fermata di Via Toscana a Bologna centro sul bus linea 96 delle ore 16, ho tentato personalmente di acquistare 4 biglietti con 4 carte di credito differenti (perché il sistema permette il pagamento di un solo biglietto per una singola carta di credito per l’utente… nel 2024… ) utilizzando la funzionalità contactless della macchinetta a bordo. Ho convalidato io personalmente i biglietti per comodità recandomi davanti alla macchinetta ma il dispositivo non è riuscito a completare la transazione, lasciando un passeggero impossibilitato a convalidare il proprio titolo di viaggio. Ma facciamo un passo indietro: appena salgo, chiedo all’autista la corretta tratta e chiedo se sia possibile il pagamento con carta; una volta saliti, l’autista stesso non aspetta che paghi e parte subito con il pullman quindi il mio pagamento avverrà con bus in movimento – punto fondamentale della diatriba in questione -. E qui inizia il bello: Su quattro carte di credito, due carte funzionano correttamente e altre due, che normalmente e in tutte le situazioni quotidiane della vita funzionano, danno problemi di funzionamento (messaggio rosso di rifiuto della macchinetta smeraldo). Riesco però a pagare il biglietto con la terza carta di quattro (non chiedetemi come e perché, non lo so e non saprei rispondere). La quarta carta però NON FUNZIONA e non riesco per tre volte di fila a far passare la transazione (errata, con un messaggio di errore rosso, la carta risulta funzionante, non scaduta e con del credito, circuito mastercard) a causa di un evidente malfunzionamento tecnico, il dispositivo non ha evidentemente completato la transazione, impedendo di convalidare il titolo di viaggio. Praticamente per pagare 4 biglietti passano almeno 3 minuti, nel frattempo salgono altre persone che devono convalidare il titolo di viaggio e anche due controllori. Faccio verificare immediatamente le quattro carte al controllore di turno a cui spiego, in maniera anticipata, che una carta ha dato per tre volte un errore e di verificare se la transazione fosse avvenuta o meno e se ci fosse stato un modo alternativo per pagare il titolo di viaggio qualora non fosse avvenuto. Nonostante abbia prontamente spiegato la situazione e fatto verificare le carte di credito in via anticipata, il controllore ha dimostrato un atteggiamento rigido e privo di comprensione, poco empatico e soprattutto con delle giustificazioni prive di senso, ignorando le circostanze eccezionali, ha proceduto all'emissione di una multa per mancanza di biglietto valido. Ho chiesto cosa avrei dovuto fare dal momento in cui la carta che non ha validato la transazione ha sempre funzionato: il Signor controllore ha affermato che nel momento in cui la carta non funzionava io avrei dovuto FAR FERMARE IL PULLMAN E SCENDERE DAL MEZZO. Mi chiedo se nel 2024, sempre più orientati ad un mondo digital e interconnesso, Bologna città all’avanguardia dove prediligiamo i pagamenti cashless e non i contanti, per una mancata lettura di una carta di un contactless di un bus dove dichiaro subito al controllore il problema in totale onestà, di cui pago tre biglietti su quattro, se io avessi avuto la facoltà di interrompere un servizio pubblico fermando un bus e lasciando un passeggero a terra nel bel mezzo della strada? Ma la sicurezza dove sta? Ma stiamo scherzando o no? Ma io posso davvero far fermare un mezzo pubblico lungo la strada perché non va il vostro contactless con una carta di credito funzionante? Oltretutto, io ero disponibile a pagare il biglietto in un modo alternativo al controllore (in contanti direttamente dietro rilascio di un biglietto cartaceo o con una delle carte di credito già utilizzate per convalidare gli altri biglietti) il quale non mi ha dato modo e possibilità se non quello dell’emissione di una multa. E non ci sto, perché non sono una persona scorretta, era mia intenzione pagare il biglietto della quarta persona come ho pagato il biglietto di altre tre persone (si sta parlando di una corsa urbana da un euro e cinquanta!!) A quel punto scendo alla fermata, fermo due poliziotti di Bologna città richiamandoli per farmi assistere in quanto ero davvero incredulo di tutta questa situazione assurda e paradossale, spiegando loro la situazione i quali si confrontano in privato prima con noi quattro amici e poi con i due controllori: risultato, la multa viene emessa senza se senza ma. Va bene, siamo in multa, siamo dei veri trasgressori, fa ridere come cosa dal mio punto di vista, siamo senza un titolo di viaggio di totale quattro titoli, non abbiamo effettivamente pagato 1,50 € e giustamente meritiamo una multa che paghiamo. Chiedo però ai Signori Controllori come fosse possibile viaggiare al ritorno su un altro bus dato che la quarta carta risultava non funzionante per la macchinetta smeraldo del bus Tper. I Signori controllori hanno affermato, dall’alto della loro posizione di pubblici ufficiali e davanti alla polizia di Bologna, che “avendo in mano una multa avrei potuto viaggiare tranquillamente sui bus TUTTO IL GIORNO del 22 giugno in quanto la multa vale come titolo di viaggio per tutta la giornata”. Risposta anche qui grave e sbagliata che non mi risulta e che sottolineo. Controrisposta dei controllori : “si ma gli altri controllori chiudono un occhio davanti ad una multa e non te ne fanno un’altra”. Controrisposta mia: “Chiudono un occhio??!! Ma secondo voi, io mi fido ancora di quello che mi dite in base a come vi state comportando e alle risposte che state dando? Io credo ancora alle vostre parole o applico la legge a puntino come la state applicando voi sanzionando dei trasgressori quali siamo in questo momento per un problema totalmente vostro?” Il caso quindi pone l'accento sulla necessità di migliorare i sistemi di pagamento elettronico a bordo e di garantire che i controllori siano preparati a gestire con equità e buon senso situazioni di questo genere. Quindi, gentili controllori di TPER, nel momento in cui volete fare bene il vostro lavoro, vi chiedo di farlo con correttezza, onestà, empatia, umanità perché a me personalmente scoccia per principio dovervi pagare una multa presa per un vostro evidente problema tecnico di non accettazione di una carta di credito di quattro ed inoltre se dovete dare informazioni che mettono in pericolo la sicurezza delle persone sui bus e inoltre fasulle sulla “durata di una multa”, vi consiglio davvero di provvedere subito ad un corso di aggiornamento con la vostra società TPER perché i turisti vanno tutelati e rispettati visto che per persone come voi, chi ci fa davvero una brutta figura di tutta sta situazione è la città di Bologna. Rimango a disposizione, cordiali saluti Luca