Manifestazione dei genitori Nido Meridiana a Casalecchio Di Reno

Alcuni genitori del nido Meridiana a Casalecchio Di Reno si sono radunati per manifestare il loro pensiero a riguardo la chiusura delle scuole. Le immagini sono state scattate nella mattina di venerdì 5 Marzo. Da lunedì le scuole chiudono di nuovo. Un film purtroppo già visto esattamente un anno fa. La paura maggiore è che non riaprano più o che ci si trovi comunque di fronte ad una chiusura tutt’altro che passeggera. Da lunedì le scuole chiudono per motivi di sicurezza, perché i numeri dei contagi degli ultimi giorni stanno crescendo velocemente e vanno arginati il prima possibile. Stanno crescendo in quasi tutta Italia, tra i più giovani e tra gli adulti, mentre la campagna vaccinale ancora non decolla come dovrebbe. Di fronte alla nuova chiusura delle scuole, avvenuta prima di tante altre attività, ci poniamo qualche semplice domanda. Siamo sicuri che si sia fatto tutto il possibile, dopo un anno di pandemia, per rendere sicura la scuola? Siamo sicuri che in tutti gli altri luoghi di lavoro i contagi siano contenuti? Se la risposta è si allora va bene così. Se la risposta è no allora la politica dovrebbe dare risposte e fare il possibile perché l’intera società sia messa in sicurezza, sia chi lavora, sia chi studia per il futuro di tutti noi. A rimetterci oggi, e nell’ultimo anno, oltre agli alunni, sono soprattutto le donne. Siamo contrari all’idea di una scuola che chiude per prima perché non produce, perché politicamente ed economicamente più facile da tenere ferma mentre i genitori continuano a correre rischi elevati di contagio nei luoghi di lavoro. I Genitori dell'Asilo Nido Meridiana - Casalecchio di Reno (BO)