Piazza Scaravilli: "Schiamazzi e rifiuti, per noi residenti non c'è pace"

Riceviamo e ripubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore: "Non c'è pace per i residenti della zona universitaria di Bologna. Altro fine settimana d'inferno nell'area di Piazza Scaravilli, nelle giornate di venerdì e sabato, dove centinaia di giovanissimi, soprattutto studenti, si danno appuntamento da mezzanotte fino all'alba, bivaccando e ballando con musica alta, urla disumane, suoni assordanti di bonghi, in preda all'alcol, passano le ore notturne con comportamenti illeciti e irrispettosi di chi vi abita nella zona, lasciando poi la piazza cosparsa di cocci di bottiglie frantumati in mille pezzi. Oramai la situazione sta degenerando, una violenza psicologica per noi residenti che siamo allo stremo. Le forze dell'ordine e la polizia municipale, sono sempre stati contattati telefonicamente per porre freno alla situazione, ma senza nessun risultato. La questione è di una gravità senza precedenti, le segnalazioni sono state fatte più volte, tramite mail e foto, ai responsabili politici dell'amministrazione comunale, ai responsabili all'università di Bologna e ai quotidiani locali.

In allegato alcune foto fatte di recente di come si presenta la piazza la mattina dopo la baraonda notturna".

Giuliano Aquilano