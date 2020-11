Piazza Trento e Trieste: schiuma bianca nella fontana | VIDEO LETTORE

"Vorrei segnalare che da questa mattina in Piazza Trento e Trieste a Bologna la fontana si presenta piena di una sorta di schiuma. Ho fatto anche segnalazione alla polizia municipale. Se fosse detersivo sarebbe come si può immaginare molto pericoloso. Quel giardino e frequentato da molti genitori con bambini vista la presenza di un piccolo parco giochi adiacente e da numerose persone anziane. Ma lo è anche per tutti gli animali, anche essi molto presenti, che la usano come fonte di acqua". Firma: Giuseppe Origlia